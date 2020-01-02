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Elon Musk: Tesla'da çalışmak için üniversite bitirmenize gerek yok

Elon Musk, Tesla'da işe başlamak için nelere sahip olmanız gerektiğini bir kez daha açıkladı.

Haber Merkezi | 02.01.2020 - 12:06..
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SpaceX ve Tesla gibi büyük şirketleri yöneten Elon Musk, dünyanın en başarılı iş adamları arasında gösteriliyor. Twitter'da takipçileriyle sürekli etkileşim halinde olan Musk, zaman zaman gelen soruları yanıtlamayı da ihmal etmiyor.

Alec Palm adında bir Twitter kullanıcısı; Elon Musk'a gönderdiği tweette, 'Hâlâ üniversite diploması istemiyor musunuz?' şeklinde bir soru yöneltti. Elon Musk ise gelen soruya, 'evet' yanıtını verdi.

elon musk

DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMIŞTI

Elon Musk, 2014 yılında Alman Auto Build ile yaptığı röportajda, büyük bir teknoloji firmasında çalışmak için üniversite diplomasına ihtiyaç olmadığını, becerilerin diplomada daha önemli olduğunu belirterek şu ifadelere yer vermişti:

''Eğer birisi büyük bir üniversiteden mezun olduysa, bu onun harika şeyler yapabileceğinin bir göstergesi olabilir. Ancak her zaman durum böyle değil.

Bill Gates, Larry Ellison veya Steve Jobs gibi insanlara bakarsanız, üniversite mezunu olmadıklarını görürsünüz. Ancak bu insanları işe alma şansınız olsaydı, bir saniye bile düşünmezdiniz.''

tesla

Büyük şirketler için üniversite diplomasının gerekli olmadığını düşünen tek kişi Elon Musk değil. Geçtiğimiz mayıs ayında Tim Cook, insanların iyi bir yazılımcı olabilmek için 4 yıllık bir üniversite bitirmelerine gerek olmadığını açıklamıştı.

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Elon Musk: Tesla'da çalışmak için üniversite bitirmenize gerek yok

Elon Musk: Tesla'da çalışmak için üniversite bitirmenize gerek yok

Elon Musk: Tesla'da çalışmak için üniversite bitirmenize gerek yok

Elon Musk: Tesla'da çalışmak için üniversite bitirmenize gerek yok

Elon Musk: Tesla'da çalışmak için üniversite bitirmenize gerek yok

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