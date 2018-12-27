Elon Musk Twitter hesabından Türkiye'yi açıkladı

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, kişisel twitter hesabından, şirketin hızlı şarj ünitesi Supercharger istasyonlarının 2019'da Türkiye'de de kurulacağını açıkladı.

Şirketin hızlı şarj ünitesi, Türkiye ile birlikte İrlanda, Ukrayna ve Norveç gibi Avrupa ülkelerine de kurulacak.

TWİTTER'DAN AÇIKLADI

Twitter'da bir takipçisinin; "İrlanda'da bu cihazlardan daha fazla görebilecekmiyiz?" diye yönelttiği soruya, önümüzdeki sene Avrupa'da yüzde yüz olacak cevabını verdi.

Elon Musk twit'in devamında , İrlanda'dan Ukrayna'ya, Norveç'ten Türkiye'ye kadar olacak diye ülke ismi verdi. Böylece önümüzdeki sene Türkiye'de kurulacak olan Supercharger'ları açıklamış oldu.

TESLA YATIRIMINI ASKIYA ASKIYA ALMIŞTI

Bu mesajdan sonra uzmanlar, Tesla'nın askıya alınan Türkiye yatırımını yeniden gündeme getirebileceğini söyledi.

2018'de İstanbul'da showroom açmaya hazırlanan şirket, ABD'den ithal edilen otomobillere getirilen ek vergiler nedeniyle açılışı ertelemişti. Fakat, Musk'ın Türkiye'ye Tesla'nın şarj istasyonlarını kuracağını açıklaması, 2019'da markanın resmi satışlara başlayacağı yorumlarına neden oldu.