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Elon Musk ve Jeff Bezos kitap oldu: Roket Milyarderleri

Haberci Tim Fernholz, Uzay Milyarderleri olarak tanımladığı Tesla’nın kurucusu Elon Musk ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un başarı hikâyelerini anlatıyor...

Özel İçerik | 28.05.2019 - 14:21..
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Elon Musk ve Jeff Bezos kitap oldu: Roket Milyarderleri

roket milyarderleri

Elon Musk ve Jeff Bezos, gerçekten sınırları zorlayan iki uzay girişimcisi. Haliyle onlar üzerinden her geçen gün daha da hareketlenen bir uzay yarışı var. Quartzs ve Quartz/Marketplace’in ekonomi haberleri yayıncısı Fernholz, işte bu mücadeleyi anlattığı kitabına Roket Milyarderleri adını verdi. New York Times, kitap hakkında şu yorumda bulundu:

“NASA’nın zafer ve başarısızlıklarının tarihsel bağlamının yanı sıra, yeni uzay sektörüne dair önemli bir analiz.”

Roket Milyarderleri Elon Musk, Jeff Bezos - Tim Fernholz

(Elon Musk - Jeff Bezos)

ROKET MİLYARDERLERİ

Musk ve Bezos, onlar umutlarını uzay gemilerine bağlayan, insanlığın hayatını başka gezegenlerde devam ettirmesinin yollarını arayan, sınırları zorlayan iki uzay girişimcisi. Onlar bir yandan uzay ekonomisini altüst edecek kıyasıya bir mücadele verirken bir yandan da egolarını okşamaktan geri durmayan hayalperestler. En azından kitapta böyle tanıtılıyorlar.

İkilinin mottosu ise şöyle açıklanmış: “Risk yoksa ödül küçüktür!”

Fernholz, başarılı haberciliği ile okuru biyografik detaylarla da aydınlatıyor. Nihayetinde pek çoğumuz için oldukça karmaşık bir endüstriden bahsediyoruz. Fernholz, uzayın fethine uzanan yeni yarışın içyüzünü rekabet ve ayakta kalabilmeye dair sürükleyici bir hikâyeye dönüştürüyor.

Roket Milyarderleri Elon Musk, Jeff Bezos - Tim Fernholz

(Tim Fernholz)

Fernholz, aslında tam olarak şu soruların cevabına ışık tutuyor:

- Gelecekte süper güç olabilmenin yolu uzaydan mı geçiyor?

- Uzayda çok gezegenli bir uygarlık kurmak mümkün mü?

- Roketler nasıl tasarlanır? Roket sektörü hangi riskleri barındırır?

- Mars’ta koloni kurmak mümkün olacak mı?

- Uzay milyarderleri nasıl motive oluyorlar? Nasıl çalışıyorlar?

Roket Milyarderleri Elon Musk, Jeff Bezos - Tim Fernholz Roket Milyarderleri Elon Musk, Jeff Bezos - Tim Fernholz

Roket Milyarderleri

Tim Fernholz

Çev.: Öykü Toros Irvana

Destek Yay.

S.: 360

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Damla Karakuş

[email protected]

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