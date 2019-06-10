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Elon Musk'ın internet uyduları alan görünürlüğünü engelleyebilir

Astronomlar, SpaceX'in 'Starlink' uydu internet servisinin alan görünürlüğünü engelleyebileceğinden korkuyor.

Haber Merkezi | 10.06.2019 - 11:36..
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Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, geçtiğimiz haftalarda Falcon 9 roketinin içinde 60 adet internet uydusunu alçak Dünya yörüngesine fırlatmıştı. Uzaydan Dünya'ya geniş bantlı hızlı internet sağlama projesinin bir parçası olan bu uyduların sayısı önümüzdeki aylarda daha da artırılarak, geniş kapsamlı internet bağlantıları sağlanacak.

Elon Musk'ın Starlink adını verdiği uydudan internet dağıtma projesi,  Federal Haberleşme Komisyonu tarafından da resmi olarak onaylanmış durumda. SpaceX şirketinden yapılan açıklamaya göre, bu projenin tamamı 10 milyar dolara mâl olacak. Eğer Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, Dünya'nın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.

elon musk

ASTRONOMLAR ENDİŞELİ

Starlink projesi, her ne kadar tüketiciler için oldukça güzel bir proje olsa da astronomlar tarafından pek de başarılı bulunmuyor. Astronomlar, SpaceX'in 'Starlink' uydu internet servisinin alan görünürlüğünü engelleyebileceğinden korkuyor.

SpaceX'in internet uydularının yansıtıcılığının, uzayın bazı kısımlarını teleskopla görmeyi zorlaştıracağını söyleyen astronomlar, Starlink projesine pek de sıcak bakmıyor.

spacex

SpaceX şimdilik sadece 60 test Starlink uydusu başlattıysa da bu sayının bir gün 12 bine ulaşması bekleniyor. Bu da gökyüzünden bakıldığında uyduların, oldukça büyük bir takımyıldızı gibi görüneceği anlamına geliyor. Gökbilimcilerin, yıldızları gözlemlerken oldukça fazla olan uzay çöpleri nedeniyle zor durumda kaldıkları biliniyor. Bunlara bir de Starlink uyduları eklendiğinde, yıldızları teleskopla gözlemlemek oldukça zor olabilir.

Astronom Jonathan McDowell, bu sorunun sanıldığı kadar kokrutucu olmadığını açıkladı. Starlink uydularının güneş panellerinin Güneş'e bakacak şekilde yönlendirildiğinde hiçbir sorun oluşmayacağını belirten McDowell, bu sayede uyduların parlamayacağını ve gözlemleri de engellemeyeceklerini ifade etti.

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