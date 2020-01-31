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Elon Musk'ın serveti 36 milyar dolara yükseldi

Tesla CEO'su ve SpaceX kurucusu Elon Musk'ın serveti, 60 dakikada 2.3 milyar dolar artarak toplam 36 milyar dolara ulaştı.

Haber Merkezi | 31.01.2020 - 07:49..
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ABD'nin yüksek teknoloji devi Elon Musk, SpaceX kurucusu, CEO'su ve başmühendisi, Tesla CEO'su ve ürün mimarı, The Boring Company kurucusu, Neuralink ve OpenAI'ın eşkurucusu.

Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın New York Borsası'ndaki hisseleri Çarşamba günü akşam saatlerinde yüzde 12 değer kazanarak 649 dolara çıktı.

Elon Musk'ın serveti 36 milyar dolara yükseldi

DÜNYANIN EN ZENGİN 23'ÜNCÜ KİŞİSİ

Bunun sonucunda, 60 dakikada 2.3 milyar dolar kazanan Musk'ın serveti 36 milyar dolara ulaştı.

Böylece 48 yaşındaki yüksek teknoloji girişimcisi, Forbes'in dünyanın en zengin 400 kişisi listesinde 23. sıraya yükseldi.

TESLA'NIN DEĞERİ 100 MİLYAR DOLAR

Ekimden beri hisse değerleri iki katından fazla artış gösteren Tesla'nın piyasa değeri geçen hafta 100 milyar dolara ulaştı.

Tesla hisselerinin gelecek aylarda yüzde 30'dan fazla artması bekleniyor.

Elon Musk'ın serveti 36 milyar dolara yükseldi

TESLA'NIN ÖNÜNDE TOYOTA VAR

Bu da elektrikli araba üreticisini otomotiv sanayinin lideri haline getirdi.

Piyasa değeri bakımından ocak başında Ford ve GM'i geçen Tesla'nın önünde sadece 233 milyar dolarlık piyasa tavanıyla Toyota bulunuyor.

EN ZENGİNLERİN ARASINA YERLEŞTİ

Musk da Forbes'in dünyanın en zengin 400 kişisi listesinde, Apple’dan Laurene Powell Jobs (Apple'ın kurucuus Steve Jobs'ın dul eşi) ile medya baronu Rupert Murdoch arasına yerleşti.

Tesla hisselerinin yüzde 22'sini kontrol eden Musk, uzay roketi şirketi SpaceX'in de 12.5 milyar dolarlık hissesine sahip.

Elon Musk'ın serveti 36 milyar dolara yükseldi

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