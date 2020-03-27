Elon Musk’ın ünlü oyuncuyla asansör kaçamağı

Tesla ve SpaceX‘in CEO’su Elon Musk ile ABD’li oyuncu Amber Heard’ın yaşadığı kaçamak anları ortaya çıktı.

ASANSÖRDE BİRBİRLERİNE SARILDILAR

Amber Heard bir zamanlar Amerikalı oyuncu Johnny Depp’le yaşadığı ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles şehrindeki çatı katı evinde asansörde milyarder girişimci Elon Musk’a sarılırken görüntülendi.

MUSK ARAYA GİRMEDİ İDDİASI

Heard ve Musk’ın sarıldığı anların fotoğrafının ne zaman çekildiği tam olarak bilinmezken, Musk’ın buluşmaya başlayana kadar Heard ile Depp’in zaten ayrılmış olduğu konusunda ısrarcı olduğu ve ikilinin arasını kendisinin açmadığını ileri sürdüğü belirtildi.

Öte yandan ABD’li oyuncu Depp ise 2015’te Heard ile olan evliliklerinin birinci ayında Heard ile Musk’ı ilişki yaşamakla suçluyor.