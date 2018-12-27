1 Hıdırlık Tabyası en büyük interaktif müze olacak Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Edirne Balkan Tarihi Müzesi olarak işlev görmesine karar verilen, Balkan Savaşları'nda karargah olarak kullanılan Hıdırlık Tabyası, müze olarak hizmet verecek.

2 2018'de en çok kazanan sporcular 2018'in en çok kazanan sporcusu Floyd Mayewather oldu. Ünlü boksörü Messi ve Ronaldo takip ediyor.

3 Elon Musk'tan Türkiye açıklaması: Şarj istasyonları gelecek Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Supercharger' isimli şarj istasyonlarının Türkiye'ye de geleceğini ifade etti.

4 PKK'lı terörist Wall Street Journal'a röportaj verdi Türlü harfleri birleştirerek yeni isimlerle ortaya çıkan terör örgütü PKK'nın kolları, PKK ile bağını açıkça kabul etse de Batı kabullenemiyor.

5 Hasta bebeğini ağladığı için döven kadın gözaltında Diyarbakır'da Emine T. adlı kadın, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan 7 aylık bebeğini ağladığı için dövdü.

6 Yıldız Şale Köşkü'ndeki halı ilk defa yıkandı Yıldız Şale Köşkü'nün Tören Salonu'nda bulunan, 120 yaşında ve 468 metrekare büyüklüğündeki dünyanın en büyük halılarından biri olan Hereke halısı, restorasyon öncesinde ilk defa yıkandı.