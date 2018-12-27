Elon Musk'tan Türkiye açıklaması: Şarj istasyonları gelecek

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tesla'nın elektrikli şarj istasyonları olan 'Supercharger' istasyonlarının, Avrupa'nın her yerine geleceğini söyledi.
Bir Tesla kullanıcısının, Supercharger istasyonlarını bulamadığını ve sıkıntı yaşadığını belirtmesi üzerine Elon Musk, Supercharger istasyonlarının gelecek sene İrlanda’dan Kiev’e, Norveç’ten Türkiye’ye kadar Avrupa'nın yüzde 100'lük kesimini kapsayacağını belirtti.
Elon Musk bu paylaşımıyla, askıya alınan Türkiye yatırımlarının tekrar faaliyete geçeceği konusunda bize ipucu verdi. Bakalım önümüzdeki sene Tesla Supercharger istasyonlarını ülkemizde görebilecek miyiz?