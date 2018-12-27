taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3001
Euro
6.0496
Altın
1272.99
Borsa
91451.68
Gram Altın
216.59

Elon Musk'tan Türkiye açıklaması: Şarj istasyonları gelecek

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Supercharger' isimli şarj istasyonlarının Türkiye'ye de geleceğini ifade etti.

Haber Merkezi | 27.12.2018 - 12:06..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tesla'nın elektrikli şarj istasyonları olan 'Supercharger' istasyonlarının, Avrupa'nın her yerine geleceğini söyledi.

Bir Tesla kullanıcısının, Supercharger istasyonlarını bulamadığını ve sıkıntı yaşadığını belirtmesi üzerine Elon Musk, Supercharger istasyonlarının gelecek sene İrlanda’dan Kiev’e, Norveç’ten Türkiye’ye kadar Avrupa'nın yüzde 100'lük kesimini kapsayacağını belirtti.

Elon Musk'tan Türkiye açıklaması: Şarj istasyonları gelecek

Elon Musk bu paylaşımıyla, askıya alınan Türkiye yatırımlarının tekrar faaliyete geçeceği konusunda bize ipucu verdi. Bakalım önümüzdeki sene Tesla Supercharger istasyonlarını ülkemizde görebilecek miyiz?


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump Irak ziyaretinde Erdoğan'dan bahsetti

Trump Irak ziyaretinde Erdoğan'dan bahsetti

40
Ses hızını aşan HABRAS çelik kaplı betonu deldi

Ses hızını aşan HABRAS çelik kaplı betonu deldi

96
Mısır'da Biltaci'nin gülümsemesine 2 yıl hapis

Mısır'da Biltaci'nin gülümsemesine 2 yıl hapis

46
İsrail Suudilerin Türkiye'den uzaklaşmasını bekliyor

İsrail Suudilerin Türkiye'den uzaklaşmasını bekliyor

58
Dilipak: Genelev gelirleriyle imamlara maaş ödeniyor

Dilipak: Genelev gelirleriyle imamlara maaş ödeniyor

105
27 Aralık Perşembe kar tatili olan iller

27 Aralık Perşembe kar tatili olan iller

5
Özge Özpirinçci Izabel Goulart'e meydan okudu

Özge Özpirinçci Izabel Goulart'e meydan okudu

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir