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Elon Musk'tan YouTuber'a rekor bağış

SpaceX ve Tesla Motors'un kurucusu Elon Musk, bir Youtuber'ın kampanyasına 1 milyon dolar bağışladı.

AA | 30.10.2019 - 23:20..
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Musk, 20 milyon takipçisi olan "MrBeast" kullanıcı adlı Youtuber Jimmy Donaldson'ın sosyal medyada "teamtrees" etiketiyle başlattığı ağaç dikme kampanyasına Twitter'dan destek verdi.

Elon Musk'tan YouTuber'a rekor bağış

AĞAÇ KAMPANYASINA 1 MİLYON DOLAR

Twitter'dan, MrBeast'e ağaçların nerelere dikileceğini soran Musk, projeye 1 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu.

TWİTTER ADINI 'TREELON' YAPTI

Musk, kampanyaya şu ana kadarki en yüksek bağışı yaparak, Twitter'daki ismini de "Treelon" olarak değiştirdi.

Elon Musk'tan YouTuber'a rekor bağış

BİR AĞAÇ 1 DOLAR

Kampanya çerçevesinde 1 ağacın maliyetinin 1 dolar olduğu belirtildi.

Arbor Day Foundation'la ortaklaşa yürütülen kampanyada şu ana kadar yaklaşık 8 milyon doların toplandığı bildirildi.

Musk'ın dışında Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey de 150 bin dolar bağışta bulunmuştu.

Musk, 2018'de de ABD'nin Michigan eyaletinde yaşanan su kirliliği krizi için 480 bin dolar bağışlamıştı.

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