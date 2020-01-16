Elyazmalarından ilhamla yazılan dijital hikâyeler

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Can Yayınları dijital dergisi Trendeki Yabancı’nın işbirliği ile bir edebiyat projesi hayata geçirildi. 6 yazar, sergiden aldığı ilhamla 6 farklı öykü yazdı. Proje kapsamında, Onur Orhan, Berkan Şimşek, Hikmet Hükümenoğlu, Dilşad Çelebi, Fatma Nur Kaptanoğlu ve Emirhan Burak Aydın’ın hikâyeleri ile yer aldı. İlk öykü, Onur Orhan’ın Hüsn-ü Misal adını verdiği öyküsü oldu ve 13 Ocak Pazartesi, Enstitü’nün bloğunda yayınlandı…

İlk öyküyü okumak için tıklayınız.





ZAMANDA YOLCULUK

Günümüz dünyasında edebiyat meraklıları artık yazma ve okuma kültürünü internet aracılığı ile sağlıyor. Web siteleri, bloglar, forumlar, son dönemde sosyal medyanın yaygın kullanımı ile yazar yönünü keşfeden ya da geliştiren insanların sayısı yadsınamaz. Bu proje ise, bugünden yola çıkarak matbaanın henüz gelişmediği, yazımların elle çoğaltıldığı Osmanlı’ya doğru bir yolculuğa çıkarıyor bizi. Osmanlı’nın yazın ve günlük yaşam kültürüne dair pek çok ayrıntıyı sunuyor. Ve hepsi Hafıza-i Beşer sergisinden ilhamla…

ÖYKÜLERE NASIL ULAŞACAĞIZ

Az önce de belirttiğim gibi ilk öykü 13 Ocak’ta yayınlanan Onur Orhan’ın, Hüsn-ü Misal adını verdiği öyküsü. Şu anda İstanbul Araştırmaları Enstitüsü bloğundan okuyabilirsiniz.

Ayrıca belirtmek isterim ki, her hafta bir öykü yayınlanacak. Altı hafta boyunca her pazartesi enstitünün bloğunda yayına verilen öyküler, 1 Şubat itibarıyla Trendeki Yabancı dergisinde de yayında olacak.

ENSTİTÜ AYNI ZAMANDA KÜTÜPHANE

Öyküler ile ilgili bilgilendirmenin yanında İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nden de bahsedeyim. Enstitü, aynı zamanda bir kütüphane. Halka açık, ancak dışarıya ödünç kitap verilmiyor. Gelip burada kullanabiliyorsunuz.

Kütüphanenin amacı, İstanbul hakkında herhangi bir konuda çalışmak isteyen araştırmacıların ihtiyacını karşılamak. Zengin bir koleksiyona sahip olduğunu da belirtmekte fayda var tabii. Kendi içinde kitaplıklara ayrılan kütüphane üç katta üç bölümden oluşuyor: Birinci kat, Atatürk ve Cumhuriyet Araştırmaları Bölümü; ikinci kat, Osmanlı Araştırmaları Bölümü; üçüncü kat Bizans Araştırmaları Bölümü.

Enstitüyü, Pazar hariç haftanın her günü ziyaret edebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için de: iae.org.tr

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Damla Karakuş

[email protected]

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