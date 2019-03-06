taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3871
Euro
6.0836
Altın
1287.015
Borsa
103730.59
Gram Altın
222.96

Emanet tüfekle dünya şampiyonu oldu

Para Atıcılık Dünya Kupası'nda kendisininkinin arızalanması üzerine takım arkadaşının tüfeğiyle atış yapan Ordulu Çağla Atakal, hem altın madalya kazandı hem de 2020 Paralimpik Oyunları'na kota aldı.

AA | 06.03.2019 - 00:20..
  1. Haberler
  2. Spor
Whatsapp ile paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Ayn kentinde 16-23 Şubat'ta gerçekleştirilen organizasyonda 10 metre havalı tüfekte dünya şampiyonu olan Çağla Atakal, yarış öncesi yaptığı son antrenmanda tüfeğinin arızalı olduğunu fark etti.

Ümitsizliğe kapılan Çağla, durumu arkadaşları ve antrenörleriyle paylaştı. Bunun üzerine milli takım arkadaşı Savaş Üstün, kendi tüfeğini Çağla'ya vererek yarışlara katılmasını sağladı.

Çağla, 247.6 puanla Çinli rakibini geride bırakarak altın madalyaya uzandı.

2. KEZ PARALİMPİY OLİMPİYATLARA GİDECEK

Ordulu Çağla Atakal, şampiyona öncesi çok çalıştığını, bunun sonucu olarak altın madalya kazandığını söyledi.

Dünya şampiyonu olarak yurda döndüğü için çok mutlu olduğunu vurgulayan milli sporcu, "Aynı zamanda bu şampiyonluğumla 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na da ikinci kez katılmaya hak kazandım." dedi.

Çağla, son antrenman sırasında tüfeğinin arızalanması sonucu çok kötü atış yaptığını fark ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bunu fark edince çok üzülmüştüm. Çünkü aylardır bu yarışmaya hazırlanıyordum. Durumu takım arkadaşlarıma anlattım. Ben bütün umudumu kaybettiğim sırada milli takımdan arkadaşım Savaş Üstün kendi tüfeğini bana vererek atış yapabileceğimi söyledi. Ondan aldığım emanet tüfekle şampiyonluk gelmiş oldu. Buradan Savaş ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Kendisi dostuluğun ve arkadaşlığın önemini bir kez daha göstermiş oldu."

Başarılı atıcı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacağı için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "İkinci kez Paralimpik Oyunları'na katılacak olmak çok gurur verici. Tokyo'ya ilkine göre daha tecrübeli gideceğim. İlkinde çok heyecanım vardı. Onun heyecanını da üzerimden atmış oldum. Şimdi daha kararlı şekilde Tokyo'ya gideceğim. İnşallah çok istediğim madalyayı da kazanacağıma inanıyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım. Şu anda kendimi gayet iyi hissediyorum." diye konuştu.

Emanet tüfekle dünya şampiyonu oldu

"TEK EKSİĞİM OLİMPİYAT MADALYASI"

Çalışmalara şimdiden başladığına dikkati çeken Çağla Atakal, şunları söyledi:

"Yarışma öncesi çok çalışmıştım. Bazı günler çocuğumu bile günde birkaç saat görebildim. Ailem de sağ olsun, bu süreçte bana destek oldular. Şimdi önümde bir sporcu için en önemli turnuva var. Temennim Paralimpik Oyunları'nın istediğim gibi geçmesi. Avrupa ve dünya şampiyonluklarım var. Tek eksik olimpiyat madalyası. Tokyo'dan ne olursa olsun madalya ile dönmek istiyorum. Umarım her şey umduğum gibi gider."

Rakiplerini de değerlendiren milli atıcı, "Dünyanın farklı ülkelerinde bu sporu yapan çok sayıda sporcu var. Hepsi de çok başarılı ama biz de kendimizi sürekli geliştiriyoruz." yorumunda bulundu.

Çağla, sponsor desteği istediğini de belirterek, "Türk bayrağımızı her ne şartta olursa olsun dalgalandırmaya çalışıyoruz ama bu süreçte her sporcu gibi bizim de sponsor desteğine ihtiyacımız oluyor. Bu konuda destek verilirse seviniriz." ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cem Uzan 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

Cem Uzan 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

64
Dünyanın en güçlü adamı Bjornsson'dan yeni rekor

Dünyanın en güçlü adamı Bjornsson'dan yeni rekor

35
Hayvanları koruma derneği başkanına ceza geldi

Hayvanları koruma derneği başkanına ceza geldi

5
Ajax R.Madrid karşısında zafer kazandı

Ajax R.Madrid karşısında zafer kazandı

12
Kese kağıdı içinde bebek bulundu

Kese kağıdı içinde bebek bulundu

3
ABD'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi

ABD'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi

47
Tottenham çeyrek finalde

Tottenham çeyrek finalde

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir