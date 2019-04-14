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Emax Araştırma seçimlerde usulsüzlüğü sordu

Araştırma sonucuna göre İstanbul halkının yüzde 46,5'i seçimlerde usulsüzlük yaşandığına inanmıyor.

Haber Merkezi | 14.04.2019 - 17:54..
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Emax Araştırma seçimlerde usulsüzlüğü sordu

31 Mart yerel seçimlerinin ardından geçen 2 haftada İstanbul'daki seçim sonuçları hala tartışılıyor. Kamuoyunun sürece tepkisi en çok merak edilen konulardan biri.

EMAX Araştırma Şirketi, İstanbullulara, seçimlerdeki sonucu etkileyecek bir hata yada usulsüzlük yaşandığına inanıp inanmadığını sordu.

YÜZDE 11,7'NİN FİKRİ YOK

Tüm katılımcıların yüzde 46.5'i "İnanmıyorum" dedi. "İnanıyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 41.8'de kaldı. Yüzde 11.7'lik bir kesim ise fikir belirtmedi.

Emax Araştırma seçimlerde usulsüzlüğü sordu

AK PARTİ SEÇMENİ İNANIYOR

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a oy veren seçmenin yüzde 81.9'u usulsüzlük veya hata olduğunu düşünürken, yüzde 5.7'si, "Hayır, sonucu değiştirecek bir hataveya usulsüzlük yoktur" dedi.

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