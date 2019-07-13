Emekli çiftçi ile öğretim görevlisinin tartışması

İstanbul Sıhhiye'de gerçekleştirilen sokak ropörtajında öğretim görevlisine sorulan soruya gelen "Devlet dünya kadar tarıma destek veriyor. Gidip çalışıyor mu bu gençler?" cevabı vatandaşı kızdırdı.

Oradan geçen bir çiftçi de, öğretim üyesi olduğu belirtilen kişiye buğdayın fiyatını sordu.

Buğdayın fiyatını bilmediğini söyleyen öğretim üyesi gübreye ve mazota gelen zam hakkında da yorum yapmadı.



Öğretim üyesi bu muhabbetin üzerine 1300 lira maaş aldığını söyleyen ve 'açım' diyen çiftçiden telefonunu göstermesini istedi.

Cebinden çıkacak telefonu merakla bekleyen şahıs tuşlu telefonu görünce kızardı.

İstanbul'da emekli çiftçiden öğretim görevlisine ayar







