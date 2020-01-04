Emekli hakim Güzel Sanatlar'ın en gözde öğrencisi

Yıllarca hakim olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Kemal Turan, çocukluk hayali için ikinci üniversiteyi kazandı.

EN GÖZDE ÖĞRENCİ

67 yaşında sınava giren Turan, hep eğitim almak istediği Güzel Sanatlar Fakültesi’ni iyi bir puanla kazandı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde eğitimini sürdüren Turan, okulun en gözde öğrencilerinden.

ZORLANDIĞI YERDE ÇOCUKLARI VE TORUNLARI YARDIM EDİYOR

Hiç aksatmadan derslerine katılan Turan’ın en büyük destekçisi ise ailesi. Kampüs içinde öğrencilerin Kemal amca diye hitap ettiği Turan, okula gelirken öğrencilere ikram etmek için mutlaka beraberinde yiyecek getiriyor. Emekli hakimin okuma azmi herkese örnek oluyor. Zaman zaman ödevlerinde zorlanan Turan’ın yardımına ise çocukları ve torunları yetişiyor.

SERGİ AÇACAK

Turan, okul dışında sosyal sorunluluk projelerinde yer alarak engelli bireylerin hayatına dokunuyor. Ulucanlar Sanat Sokağı’nda bulunan atölyesinde yaptığı çalışmalardan elde ettiği gelirle onlarca tekerlekli sandalye alan Turan’ın en büyük hayali, bu çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırıp daha çok engelli bireyin hayatını kolaylaştırmak. 70 yaşında bir sergi daha açmaya hazırlanan Turan, açacağı sergi için çalışmalarını sürdürüyor.

BABASI İZİN VERMEDİ

Çocukluktan bu yana resme büyük bir merakının olduğunu belirten Kemal Turan, "Boş kaldığım her anımda elimde kağıt kalem de varsa, resim yapmak istiyordum. Lise sondayken babama, üniversite sınavları için İstanbul’da gitmek istediğimi söyledim. O zaman, Ankara’da Güzel Sanatlar Fakültesi yoktu. Babam şaşırdı, eğitimli biri değildi. ‘Koskoca liseyi okudun. Adam gibi bir meslek seç’ dedi. Onun bu tepkisi üzerine ben de İstanbul’a gitmekten vazgeçtim ve Ankara’da Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne gittim. Fakat 50 yılı aşkın bir zamandır resim yapmaya olan ilgim arttı, azalmadı. Resim eğitimi görmemek de içimde bir ukde olarak kalmıştı. Geçen sene birden bire karar vererek, üniversite sınavlarına girdim. Sınava girmeye karar verdiğimde; eşim ve çocuklarım şaşırdılar. Olacağına da ihtimal vermediler. İçimdeki resim yapma arzusu benim motivasyonumu sağladı." dedi.

HOCA SANIP, YEMEKHANESİNİ DEĞİŞTİRDİLER

Her aşamada ilginç tepkiler aldığını ifade eden Turan, "Üniversite sınavlarına girerken, güvenlikler beni içeri almadılar. ‘Veliler içeri giremez’ dediler. Mecburen belgelerimi gösterdim, şaşırdılar. Bu sırada tereddüt etmiş olacaklar ki üzerimi aradılar. Buranın yerleşkesine girişte de, güvenlik görevlileri birkaç defa beni tanıyana kadar, ‘Kimi arıyorsunuz ve kime gideceksiniz’ diye soruyorlardı. Kimliğim de yoktu, öğrenci olduğumu anlatmakta zorluk çekiyordum. Hatta bir keresinde yemekhaneye gittiğimde, öğrencilerin yemekhanesinde yemek yemek istemiştim. Beni gören görevli, ‘Hocam, sizin yeriniz burada değil, burası öğrencilerin yemek yediği yer’ diyerek beni hocaların yemekhanesine götürmüştü.” diye konuştu.

SINIF ARKADAŞLARIYLA ARASINDA 50 YAŞ FARK VAR

Okul tecrübesinde herhangi bir olumsuz deneyim yaşamadığını belirten Turan, “Hocalarla ilgili bir sorun yaşamadım. Okulun en yaşlı öğrencisi olduğum için Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü ziyaret ettim. Randevu oluştururken de, ‘Okulun en yaşlı öğrencisi sizi ziyaret etmek istiyor’ diye not düştüm. Sağ olsun kendisi de bana hemen ertesi gün randevu verdi. Rektör ve dekandan başlayarak, tüm öğretim kadrosundan çok yakın ilgi gördüm. Bana daha bir özen ve ilgi gösteriyorlardı. Gerçekten mutluyum. Genç sınıf arkadaşlarımla, aramızda 50 yıla yakın bir yaş farkı var. Sınıf arkadaşlarımla ilişkim, umduğumdan çok daha iyi oldu.” ifadelerini kullandı.

ENGELLİLERE TEKERLEKLİ SANDALYE ALMAK İÇİN ÇABALIYOR

Turan, "Yaşım gereğince çok ileri planlar yapmam mümkün değil, doğru da bulmuyorum. Okulu bitirip, bitiremeyeceğim konusunda da Allah ne takdir ederse o olacaktır. Ama en büyük hayalim; resimlerimi daha iyi bir fiyatla bağışlatarak, gelirimin daha artması ve bu artışla alacağım tekerlekli sandalye sayısının daha da artmasını istiyorum. Tekerlekli sandalye ihtiyacının yanı sıra protez ihtiyacı olan engellilerin protez ihtiyacını da karşılamayı arzu ediyorum." şeklinde konuştu.