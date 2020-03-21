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Emekli ikramiyeleri nisan ayında hesapta

Bakan Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin ise nisan ayında verileceğini bildirdi.

Haber Merkezi | 21.03.2020 - 11:56..
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Emekli ikramiyeleri nisan ayında hesapta

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin nisan ayında verileceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, Yeni Koronavirüsün Etkileri ile Mücadele Paketi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklandığını anımsattı.

EN DÜŞÜK 1500 EMEKLİ MAAŞI

Paketin çalışma hayatının tüm taraflarının yanı sıra emeklilere yönelik de tedbirler içerdiğini belirten Selçuk, bu kapsamda en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltildiğini vurguladı.

Emeklilerin aylıklarını nisan ayı itibarıyla ödemeyi planladıklarını bildiren Bakan Selçuk, kamu bankalarının yeni koronavirüs riskine karşı 76 yaş üzeri emeklilerin istemeleri halinde ödemelerini evlerinde yapabileceğini söyledi.

Emekli ikramiyeleri nisan ayında hesapta

NİSANDA İKRAMİYELER YATIYOR

Emeklilere 2018'den itibaren dini bayramlarda bin lira ikramiye vermeye başladıklarını da hatırlatan Selçuk, "Bu konuda önümüzdeki Ramazan Bayramı ile ilgili müjde niteliğinde bir karar aldık. Emeklilerimize, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenmesi gereken bin liralık bayram ikramiyelerini nisan ayında vereceğiz." dedi.

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