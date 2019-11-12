Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 10 Kasım günü zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bu kazada 38 yaşındaki Necmi Konuş ve 3 yaşındaki oğlu Emir Alp Konuş, acı bir şekilde hayata gözlerini yumdu.

Emekli imam, oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı VİDEO



AİLE TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Baba ve oğlun cenazeleri, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden alınarak Yeşil Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen cenaze töreninde Konuş ailesinin yakınları taziyeleri kabul etti.

BABASI CENAZE NAMAZINI KILDIRDI

Acı olan ise Necmi Konuş'un babası emekli imam İsmail Konuş'un oğlunun ve torununun cenaze namazını kıldırması oldu.

BİR BABANIN EN ACI GÜNÜ

İsmail Konuş'un zaman zaman göz yaşlarını tutamadığı da görüldü.

CENAZELER DEFNEDİLDİ

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Necmi Konuş ile oğlunun cenazesi Kestel ilçesindeki Erdoğan Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

EŞİ VE KIZININ TEDAVİLERİ HASTANEDE SÜRÜYOR

Bu arada aynı kazada yaralanan Konuş'un eşi Azize ve 7 aylık kızı Elif Naz'ın da yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

OTOMOBİL KAMYONETLE ÇARPIŞMIŞTI

Bursa-Orhaneli kara yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkisinde 10 Kasım akşamı Rıza A. idaresindeki servis minibüsü, Necmi Konuş yönetimindeki otomobil ve Mustafa A. kontrolündeki kamyonetle çarpışmıştı.

Otomobilde bulunan Emir Alp Konuş olay yerinde, babası Necmi Konuş ise kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Kazada, Konuş'un eşi Azize ve kızı Elif Naz'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi yaralanmıştı.