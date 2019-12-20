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Emekli öğretmen husumetlisini bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ’da emekli öğretmen tartıştığı şahsı bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı şahıs hayatını kaybederken, emekli öğretmen tutuklandı.

İHA | 20.12.2019 - 17:27..
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde  aralarında iş yeri devri ve satışı nedeniyle husumet bulunan emekli öğretmen R.A. ile A.Ş., Baykallar mevkisinde bir sokakta buluştu.

TARTIŞTI, BIÇAKLADI

İş yeri devri satışı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüşünce R.A., 33 yaşındaki A.Ş.’yi bıçakladı. Bıçaklı kavga sonucu ağır yaralanan A.Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan şahıs, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emekli öğretmen husumetlisini bıçaklayarak öldürdü

POLİSE TESLİM OLAN ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Şahsı bıçaklayan emekli öğretmen 65 yaşındaki R.A. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Emniyete götürülen emekli öğretmen buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan emekli öğretmen 65 yaşındaki R.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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