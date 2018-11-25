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Emekli öğretmene 33 yıl sonra duygulandıran sürpriz

Sakarya'dan Kars'a gelen Gülfe Düzcan'ın 33 yıldır görmediği ilkokul öğretmeni Naim Betos'a 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı sürpriz ziyaret, duygu dolu anlara neden oldu.

AA | 25.11.2018 - 09:19..
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Gülfe Düzcan24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Sakarya'dan Kars'a gelerek, 33 yıldır görmediği öğretmeni Naim Betos'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Hava yoluyla, eşi Davut Düzcan ile Kars'a gelen Gülfe Düzcan, emekli öğretmen Naim Betos'un evine gitti.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Zili çalan Düzcan'a kapıyı açan Betos, önce 33 yıl önceki öğrencisini tanıyamadı. Kendisine çiçek vererek elini öpen öğrencisini hatırlayan Betos, gözyaşlarına hakim olamadı.

Emekli öğretmene 33 yıl sonra duygulandıran sürpriz

"HEP DİYORDUM, BİRGÜN ÖĞRETMENİMİ BULACAĞIM"

Gülfe Düzcan da her zaman öğretmenini ziyaret etmek istediğini belirterek, "Benim çocukluğumdan beri hayalimdi. Çocukluğumuz köyde geçti, sonra Sakarya merkeze taşındık. Hep diyordum, bir gün öğretmenimi bulacağım, hep aklımdaydı" değerlendirmesinde bulundu.

Emekli öğretmene 33 yıl sonra duygulandıran sürpriz

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