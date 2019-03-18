Emekli öğretmenin işlediği ahşaplar büyük ilgi görüyor

Tekirdağ'da yaşamını sürdüren 65 yaşındaki emekli öğretmen Tevfik Talaşmanlı, kayın, ardıç ve kavak kontrplak parçalarını, elinden hiç indirmediği kıl testeresi ile dantel gibi işliyor.

Tevfik Talaşmanlı, oymacılıkla küçük yaşlardan beri ilgilendiği, öğretmen olduktan sonra da bu işten kopamadığını anlattı.

"İLTİFATLAR BENİ MUTLU EDİYOR"

Emekli olduktan sonra çocukluğundan bu yana sürdürdüğü naht sanatını daha da geliştirdiğini anlatan Talaşmanlı, "Kendime bir atölye aramaya başladım. Arkadaşlar aracılığıyla da sekiz metrekarelik buradaki atölyeyi tuttum. Kıl testeresi ile oyma yaparken tarihten gelen motiflere bakıyorum. Türk İslam tarihinden Orta Asya'dan gelen motiflerle çalışıyorum. Yontunca huzurlu oluyorum, mutlu oluyorum. Buraya gelenler güzel iltifatlarda bulunuyorlar, ben de bunları duyunca mutlu oluyorum." dedi.

TARİHİ MOTİFLERİ İŞLİYOR

Talaşmanlı, "Kıl testeresi ile oyma yaparken tarihten gelen motiflere bakıyorum. Naht işlemeleri, avizeler, mücevher kutuları, duvar aplikleri süs eşyaları, hediyelik eşyalar, peçetelikler akla gelebilecek yani tahtadan yapılabilecek her şeyi yapıyorum. Çok büyük bir ekonomik beklentim yok. Evimizin ve atölyemin ihtiyaçlarını karşılıyorum. Bu da bana yetiyor." diye konuştu.