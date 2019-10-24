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Emekli polis iki kardeşi kurşun yağmuruna tuttu

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde emekli bir polis, tartıştığı iki kardeşe kahvehanede kurşun yağdırdı.

İHA | 24.10.2019 - 01:20..
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Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan köyündeki kahvehanede, emekli polis memuru Ş.A. (60) ile zihinsel engelli Mesut Arıkan (30) ve ağabeyi Selahattin Arıkan (50) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

15 EL ATEŞ ETTİ

Kavgaya dönen olayda Ş.A, beylik tabancasıyla Arıkan kardeşlere yaklaşık 15 el ateş etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Pozantı Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerden Selahattin Arıkan yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mesut Arıkan ise Adana Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri, Ş.A'yı gözaltına aldı.

Emekli polis iki kardeşi kurşun yağmuruna tuttu

Emekli polis iki kardeşi kurşun yağmuruna tuttu

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