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Emekli polis memuru Artvin'de çiftlik kurdu

Yıllarca polis teşkilatında hizmet veren Ramazan Tabil, devlet desteğiyle kendisine iki çiftlik kurarak kendi işinin sahibi oldu.

İHA | 16.08.2019 - 09:24..
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Uzun yıllardır polis olarak çalışan Ramazan Tabil, emekli olduktan sonra memleketi Artvin'e döndü. Tabil, Borçka ilçesinde devlet destekli tavuk çiftliği kurdu.

Emekli polis memuru Artvin'de çiftlik kurdu

ÇİFTLİĞE GELİP YUMURTA ALANLAR ÇOK OLUYOR

Emekli polis, ilk çiftliğin ardından ikinci çiftliğini de hizmete sundu. Tabil, piyasaya yumurta yetiştiremediğini ifade ederek çiftliğe gelip yumurta alanların olduğunu söyledi.

Emekli polis memuru Artvin'de çiftlik kurdu

İŞ YERİMİN PATRONUYUM

Emekli polis memuru Ramazan Tabil, "Boş durmak yok. Üretime devam kararı ile devlet destekli tavuk çiftliği kurdum ve artık iş yerimin patronu oldum. İlk çiftliğimi kurdum. Randımanlı olunca ikinci çiftliğime başladım. Şu anda bin kapasiteli çiftliğimde tamamı iyi tarım uygulamasıyla hayvanlar yetişiyor. Birinci kalitede sağlıktan yana hiçbir riski olmayan organik yumurtalar üretiyoruz." dedi.

Emekli polis memuru Artvin'de çiftlik kurdu

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