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Emekli polis, oğlunu ayağından vurdu

Denizli'de emekli polis memuru Kadir Ö., tartıştığı oğlu Abdullah Ö.'yü sağ ayağından tabancayla vurarak yaraladı.

DHA | 10.02.2020 - 15:44..
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Denizli'de, Çaybaşı Caddesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katındaki dairede yaşayan emekli polis memuru Kadir Ö. (77), evine gelen oğlu Abdullah Ö. (34) ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

AYAĞINDAN VURDU

Tartışma sırasında Kadir Ö. tabancasını çıkartıp, bir el ateş etti. Kurşun, Abdullah Ö.'nün sağ ayağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Emekli polis, oğlunu tabancayla ayağından vurdu -2

BABA GÖZALTINA ALINDI

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Ö.'nün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadir Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, soruşturma başlattı.

Emekli polis, oğlunu tabancayla ayağından vurdu -1



Emekli polis, oğlunu tabancayla ayağından vurdu -3

Emekli polis, oğlunu tabancayla ayağından vurdu -4

Emekli polis, oğlunu tabancayla ayağından vurdu -5

Emekli polis, oğlunu tabancayla ayağından vurdu -6

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