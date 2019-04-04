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Emekli polis, otobüs şoförünü yaraladı

Bursa'da emekli polis O.E. (55), yol verme tartışmasında otobüs şoförü Aşur G.'yi tabancayla bacağından vurdu.

DHA | 04.04.2019 - 11:58..
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde meydana geldi.

YOL VERME KAVGASI KANLI BİTTİ

Bir fabrikada otobüs şoförü olarak çalışan Aşur G. gece vardiyasından çıkan işçileri evlerine götürürken, yol verme yüzünden otomobil sürücüsü emekli polis O.E. (55) ile tartıştı. Tartışmanın ardından yoluna devam eden otobüs sürücüsünün önünü kesen O.E., aracın kapılarını açtırarak içeri girdi. O.E., belinden çıkardığı tabanca ile otobüs şoförü Aşur G.'yi sağ bacağından yaralayarak kaçtı. Bu sırada otobüs içerisinde bulunan işçiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Emekli polis, otobüs şoförünü yaraladı

EMEKLİ POLİS GÖZALTINA ALINDI

Yaralı Aşur G., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli O.E. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emekli polis, otobüs şoförünü yaraladı

Emekli polis, otobüs şoförünü yaraladı

Emekli polis, otobüs şoförünü yaraladı

Emekli polis, otobüs şoförünü yaraladı

Emekli polis, otobüs şoförünü yaraladı

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