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Emekli promosyonları belli oldu

Aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira ödenecek.

AA | 04.03.2020 - 10:46..
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İlk olarak 2017 yılında promosyon almaya hak kazanan emekliler, geçen üç yıllık sürenin ardından yeniden promosyon ücreti almaya hak kazandı.

Aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira ödenecek.

Emekli aylığı 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 lira üstünde olanlara 750 lira promosyon alacak.

YÜZDE 66 ORANINDA ARTIŞ

Promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlamış oldu.

13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar lira promosyon ödemesi yapılmasını öngörülüyor.

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