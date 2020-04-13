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Emekli terzi, atölyeye çevirdiği evinde maske dikiyor

Muğla'da yaşayan emekli terzi Sedat Akman, koronavirüs salgını sürecinde sağlık personeline destek olmak için evinin bir odasını atölyeye dönüştürüp, gönüllü olarak maske yapmaya başladı.

DHA |
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Emekli terzi, atölyeye çevirdiği evinde maske dikiyor

Muğla'nın Ulu ilçesine bağlı Kızılkaya Mahallesi'nde yaşayan Sedat Akman, koronavirüs nedeniyle çalışan sağlık görevlileri için örnek çalışmayı hayata geçirdi.

MUHTARIN 'MASKE ÜRETİR MİSİN' TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

25 yıl terzilik yaptıktan sonra emekli olan Akman, Kızılyaka Mahallesi muhtarı Selma Şensoy'un 'Sağlık çalışanları için maske üretir misin?' teklifini düşünmeden kabul etti.

Emekli terzi, atölyeye çevirdiği evinde maske dikiyor

EVİNİN ODASINI TERZİYE DÖNÜŞTÜRDÜ

Evli ve 1 çocuk babası Sedat Akman, 2 gün içinde evinin bir odasını terzi atölyesine dönüştürdü. Akman, belediye tarafından gönderilen malzemelerden  maske yapmaya başladı.

Emekli terzi, atölyeye çevirdiği evinde maske dikiyor

"GÜNLÜK YAKLAŞIK 500 MASKE DİKİYORUM"

Sedat Akman, zorlu sürece katkı sağlamak için evinin bir odasını terzi atölyesine dönüştürdüğünü belirterek, "Muhtarımızın çağrısına duyarsız kalamazdım. Birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Koronavirüs sona erene kadar maske üretimine devam edeceğim. 8 saatte günlük yaklaşık 500 maske dikiyorum. Mesleğimi sevdiğim için zorlanmıyorum. Meslektaşlarımın bu zorlu süreçte elini taşın altına koymasını istiyorum. Maske arandığı zaman kolay kolay bulunmuyor" dedi.

Emekli terzi, atölyeye çevirdiği evinde maske dikiyor

Emekli terzi, atölyeye çevirdiği evinde maske dikiyor

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