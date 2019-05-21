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Emekli yarbay denizde öldü

Serinlemek için denize giren emekli yarbay boğularak öldü.

İHA | 21.05.2019 - 21:05..
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde boğulma vakası meydana geldi. İ

Her gün düzenli spor yapıp denize girdiği öne sürülen, Hava Kuvvetlerinden emekli yarbay Atakan Ören (52) deniz kıyısına gitti. Bir süre sonra Ören’in suda hareketsiz kaldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine sevk edilen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç ekibi Ören’i kıyıya çıkardı. Ören’e ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen Atakan Ören yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emekli yarbay denizde öldü

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