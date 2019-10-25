Balıkesir'in en genç sınıfının yaş ortalaması 45

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Zeytin ve zeytincilik üzerine eğitim veren Edremit Meslek Yüksek Okulu, Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü özellikle sektöre emekli olduktan sonra girmek isteyenlerin ilgi odağı oldu.

YAŞ ORTALAMASI 45

Okumanın yaşı yok diyerek üniversite sınavına giren ve başarılı olan 31 öğrenci kaydını yaptırdı. Öğrencilerin yaş ortalaması 45 olarak belirtildi.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ'NİN EN GENÇ SINIFI

19 erkek ve 12 kadının bulunduğu bölümde her meslekte öğrenci bulmak mümkün. Bölüm sorumlusu Mücahit Kıvrak, “Bu sınıf Balıkesir Üniversitesi’nin en genç sınıfı. Bu güne kadar biz hep liselere hitap ediyorduk. Ancak son yıllarda sektörün geldiği noktada biz artık İstanbul’dan veya ülkenin değişik yerlerinden ikinci mesleklerini yapacak olan kişilere hitap ediyoruz. Burada zeytinciliği öğreniyorlar. İyi bir şekilde öğrendikten sonra sektöre üretici ve tüccar olarak kazanılıyorlar. Öğretmenimiz var. Değişik mesleklerden tiyatrocu var. Bankacı var. Hepsi kendi alanlarında yıllarca çalıştıktan sonra bizim tarım sektörüne geliyorlar. Onlar mesleki deneyim ve tecrübelerini bize aktarıyorlar. Bizdeki tecrübe ve bilgileri ile kendileri harmanladıklarında çok daha büyük ve güzel işler yapıyorlar” dedi.

DAHA BİLGİLİ OLMAK İÇİN

Öğrencilerden Emekli Kütüphaneci Emine Kahveci, “Ben Mücahit Hocam ile 2014 yılında tanıştım zeytin yağı tadım kurslarında. Zeytinciyim ama daha bilgili olmak için, zeytinli ile ilgili her şeyi öğrenmek için, bilgiyi kaynağından alabilmek için bu okulu istedim” dedi.

BİLİNÇLİ TARIM İÇİN

Emekli olduktan sonra zeytincilik ile uğraşmak isteyen Emekli Diş Hekimi bölüm öğrencisi Şenay Çetin, “Bu okula geldim. Zeytin ile ilgili bir projem vardı. Çeşitli yerlerden yardım almak istedim ama bu çok bilinçsiz. Ülkemizde bilinçli tarım yapılmadığı düşünüyorum. Bu işi bilinçli olarak yapmak ve bilimsel olarak yapmak için araştırma yaptım. Bu okula ulaştım. O nedenle burayı tercih ettim" ifadelerini kullandı.

İŞ OLANAKLARI DAHA FAZLA OLABİLİR

18 yaşında sınıfın en genç öğrencisi Hatice Altu, “Ailemin bahçeleri var. Daha bilinçli tarım yapmak için ve iş olanaklarının daha fazla olduğuna inandığım için burayı tercih ettim” dedi.