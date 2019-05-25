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Emeklilere bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

Ramazan Bayramı nedeniyle emeklilere verilecek ikramiyeler 31 Mayıs'ta hesapta olacak.

AA | 25.05.2019 - 09:44..
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Emeklilere bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

Hükümet, bayram öncesi emeklilere müjdeyi verdi.

ÖDEMELER 31 MAYIS'TA

Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi, 31 Mayıs'ta hesapta olacak.

12 MİLYON EMEKLİYE 10.7 MİLYAR LİRA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 12 milyon emekli ve hak sahibine 10.7 milyar lira ikramiye ödeneceğini açıkladı.

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLERİNİN ÖDEMELERİ 1, 2 VE 3 HAZİRAN'DA

Emekli Sandığı ve memur emeklilerinin maaşları 1, 2 ve 3 Haziran’da yatacak.

Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1’i ila 5’i arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran’a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran Pazartesi günü yapılacağını belirtti.

Emeklilere bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

"HAYIRLI BAYRAMLAR"

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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