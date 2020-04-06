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Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

Ramazan Bayramı için emeklilerin alacağı 1000 liralık ikramiyenin ödemeleri yarın başlıyor.

AA |
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Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

Emeklilerin Ramazan ve Kurban Bayramlarında aldıkları 1000'er liralık emekli ikramiyeleri bu yıl, koronavirüs salgını nedeniyle öne çekilmişti.

12 milyon emekliye verilen 1000 liralık Ramazan Bayramı ikramiyesinde ödeme takvimi belli oldu.

ÖDEMELER YARIN BAŞLIYOR

Bağ-kur ve Emekli Sandığı'ndakiler için ödeme yapılacak tarih de açıklandı. Ödemeler yarın itibarıyla başlıyor.

SSK’lılar 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan’da bayram ikramiyesi alacak.

KİM HANGİ GÜN ALACAK?

Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;

-17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,

-20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,

-23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,

-25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan’da yapılacak.

4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da aylık aldıkları Banka / PTT Şubelerine yatacak.

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