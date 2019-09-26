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İzmir'de bir işçiye tır çarptı

Limanda puantör olarak çalışan şahıs, tırın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA | 26.09.2019 - 02:26..
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İzmri Konak ilçesinde limanda puantör olarak çalışan Halil Keleş, limanda yürüdüğü sırada, Aziz D. yönetimindeki tırın çarpması sonucu yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, tırın çarpması sonucu ağır yaralanan Keleş'e müdahalede bulundu.

1 AY SONRA EMEKLİ OLUYORDU

Yapılan müdahalelere rağmen Keleş, kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Keleş'in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada Halil Keleş'in emekliliğine bir ay kaldığı öğrenildi.

İzmir'de bir işçiye tır çarptı

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