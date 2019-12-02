Emekliliğine 1 yıl kalan polis hayatını kaybetti

Antalya’da Muratpaşa ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Savaş Ünal (46), belediye önünde 130 gündür devam eden grev yerindeki masasının başında birdenbire fenalaştı.

Emekliliğine 1 yıl kalan 46 yaşındaki polis memuru, görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Meslektaşlarının ilk müdahalede bulunduğu polise, olay yerine gelen sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı. Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 1 çocuk babası Ünal’ın, uzun süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.