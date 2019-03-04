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Emeklilik için prim ödeyenler paralarını geri alabilecek

Emekli olmak için prim ödeyen ancak bazı durumlar nedeniyle emekliliğe hak kazanamayanlar, ödedikleri tüm primleri toplu olarak geri alabiliyor.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 00:08..
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Emeklilik için prim ödeyenler paralarını geri alabilecek

Çalışanların, emekli olabilmek için prim ödemeleri gerekiyor. Bununla birlikte, yaş ve çalışma yılı şartını da tamamlamalı. Ancak bazı sigortalılar, emeklilik için gereken şartları yerine getiremiyor. Emeklilik için gerekli şartları yerine getirenler, ömürleri boyunca maaş ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabiliyor. Bazı durumlardan dolayı primlerini ödeyemeyip emekli olmayanlar ise tüm ödedikleri primleri toplu olarak geri alabiliyor.

DİLEKÇE YAZARAK PRİMLER GERİ ALINABİLİYOR

Sigortalı olarak bir iş yerinde çalışmıyor olunması gerekiyor. Kendine ait bir işte çalışmamak(Bağ-Kurlu olmamak), vefat ettiyse ailesine ölüm aylığı, dul, yetim maaşı bağlanmamış olması gerekiyor.

Ödenen primleri geri almak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçe verilmesi gerekiyor. Dilekçeyi inceleyen SGK, en kısa sürede paranın geri ödenmesini sağlıyor.

2 TÜRLÜ ŞART VAR

Eski SGK'lılar, 2008 yılından önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primini alabilirken, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeme kapsamında bulunuyor. Bağ-Kurlulara ise ödedikleri tüm primler geri veriliyor.

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