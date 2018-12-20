Emel Müftüoğlu: Papağanın boğazını sıkmasan da bağırır

TV 8'de iki farklı programa yarışmacı olarak katılan Murat Özdemir, sahibi olduğu Afrika Gri cinsi papağanı Bahtiyar'a işkence uygulamıştı. Koruma altına alınan papağan, bu sabah ameliyat edildikten sonra hayatını kaybetmişti.

"PAPAĞAN ZATEN ÖYLE BAĞIRIR"

Papağan ölmeden önce, söz konusu görüntülerle ilgili Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının muhabirlerine konuşan Emel Müftüoğlu ise şunları demişti: "Çocukluğumdan beri inanılmaz hayvan sevgisiyle büyümüş, meraklı bir çocuktum… Bütün hayvanlara karşı ama… Karıncasına da, yılanına da, örümceğine de…. Böyle çok sevgi dolu… Böyle bir genetikle doğmuşum. Papağanlar benim uzmanlık alanımdır. Papağanın boğazını sıkmaya gerek yok, papağan zaten öyle bağırır. O öyle bağırınca o da korkmuş onun karşılığında… Boğazını falan çok fazla sıkmıyor. Gördüm, inceledim o hareketi. Fakat sağlıklı bir arkadaşımız değil tabii, Allah şifasını versin."

Yarışmacı Murat Özdemir papağana işkence yaptı VİDEO