Emel Müftüoğlu ve Seray Sever, Mehmet Ali Erbil'e gitti

Bir yıla yakın hastanede yoğun bakımda tutulan ve kısa bir süre önce taburcu olan Mehmet Ali Erbil, yavaş yavaş eski günlerine geri dönmeye çalışıyor.

"CANIMIZ"

Ünlü şovmen, geçen hafta sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda bir hayli zayıflamış görüntüsüyle dikkat çekmiş ve sevenlerini üzmüştü. Erbil’i öyle gören dostları Emel Müftüoğlu ve Seray Sever de onu ziyaret etti. Müftüoğlu, bu ziyaret sırasında çekilmiş bir kareyi: “Canımız Mali'miz, sen hep böyle sağlıklı neşeli ol seni çok seviyoruz.” notuyla paylaştı.

GENÇLİK FİLTRESİ

Paylaşım çok sayıda beğeni alırken; Müftüoğlu’nun kullandığı filtre yüzünden Mehmet Ali Erbil’in, neredeyse delikanlılığı zamanlarına dönen yüzü dikkat çekti.

Hastane çıkışı uzattığı sakallarıyla dikkat çeken ve bir filmde rol alacağını söyleyen Erbil, Hababam Sınıfı’nın yeni filminde boy gösterdikten sonra sakallarını kesti ve eski haline geri döndü.