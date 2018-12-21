taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2986
Euro
6.061
Altın
1258.07
Borsa
91276.52
Gram Altın
214.083

Emel Müftüoğlu'ndan açıklama: Ben de hayvanseverim

Şarkıcı Emel Müftüoğlu, işkence edildikten sonra hayatını kaybeden papağan Bahtiyar için yaptığı açıklama üzerine, sosyal medya üzerinden yapılan linç kampanyasına karşı açıklamada bulundu.

Haber Merkezi | 21.12.2018 - 12:42..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Emel Müftüoğlu'ndan açıklama: Ben de hayvanseverim

qweqwe

Şarkıcı Emel Müftüoğlu dün katıldığı bir televizyon programında, Murat Özdemir'in sahip olduğu ve eziyet ederek ölümüne neden olduğu Afrika Gri cinsi papağan konusunda açıklamalar yapmış, açıklamaları büyük tepki çekmişti.

"Papağanın boğazını sıkmaya gerek yok, papağan zaten öyle bağırır." diyen Müftüoğlu, sosyal medya üzerinden kendisini eleştirenlere tepki gösterdi.

Yarışmacı Murat Özdemir papağana işkence yaptı VİDEO

"BEN DE HAYVANSEVERİM"

İnstagram üzerinden konuya ilişkin bir açıklama metni yayınlayan Emel Müftüoğlu, kendisini linç edenlere tepki gösterdi.

Müftüoğlu, kendisinin de bir hayvansever olduğunu belirterek, hakkında çıkan eleştirilerin haksız ve asılsız olduğunu söyledi.

Emel Müftüoğlu'nun açıklaması:

Emel Müftüoğlu'ndan açıklama: Ben de hayvanseverim

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İbrahim Tatlıses AK Parti üyesi oldu

İbrahim Tatlıses AK Parti üyesi oldu

84
Plastik poşet yerine rengarenk fileler

Plastik poşet yerine rengarenk fileler

93
CHP Osmaniye, Isparta ve Nevşehir'i de İyi Parti'ye verdi

CHP Osmaniye, Isparta ve Nevşehir'i de İyi Parti'ye verdi

83
ÖSO'dan Fırat'ın doğusuna bildiri

ÖSO'dan Fırat'ın doğusuna bildiri

62
Fenerbahçe EuroLeague'de Buducnost'ı 89-65 mağlup etti

Fenerbahçe EuroLeague'de Buducnost'ı 89-65 mağlup etti

38
Barzani ABD’nin çekilmesinden endişe duyuyor

Barzani ABD’nin çekilmesinden endişe duyuyor

38
Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli ile görüşecek

Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli ile görüşecek

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir