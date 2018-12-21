Emel Müftüoğlu'ndan açıklama: Ben de hayvanseverim

Şarkıcı Emel Müftüoğlu dün katıldığı bir televizyon programında, Murat Özdemir'in sahip olduğu ve eziyet ederek ölümüne neden olduğu Afrika Gri cinsi papağan konusunda açıklamalar yapmış, açıklamaları büyük tepki çekmişti.

"Papağanın boğazını sıkmaya gerek yok, papağan zaten öyle bağırır." diyen Müftüoğlu, sosyal medya üzerinden kendisini eleştirenlere tepki gösterdi.

Yarışmacı Murat Özdemir papağana işkence yaptı VİDEO

"BEN DE HAYVANSEVERİM"

İnstagram üzerinden konuya ilişkin bir açıklama metni yayınlayan Emel Müftüoğlu, kendisini linç edenlere tepki gösterdi.

Müftüoğlu, kendisinin de bir hayvansever olduğunu belirterek, hakkında çıkan eleştirilerin haksız ve asılsız olduğunu söyledi.

Emel Müftüoğlu'nun açıklaması: