Emel Müftüoğlu'ndan yeni açıklama

Emel Müftüoğlu, papağana işkence edip ölümüne neden olan Murat Özdemir için "Papağanın boğazını sıkmıyor aslında onlar zaten böyle ses çıkarır" açıklamasıyla tepki toplamıştı. Müftüoğlu, bu konuya açıklık getirdi.

İşte Müftüoğlu'nun açıklamalarının satır başları: "Ben çok fazla, vırvır konuşuyorum. Özetle söylemek istediğim. ‘Böyle bir olay oldu, haberiniz var mı?’ diye sordular. Ben de çok detaylı bilmiyorum. Üstünkörü videoyu izledim ve yorumladım.

ADAMI ÖLDÜRELİM Mİ?

Ortada sağlıksız bir adam var. Ancak ‘bu adam da ölsün, kamyon altında kalsın’ demek yanlış... Nefes alan her canlıya duyarlı olmalıyız. O kişi şiddetle ilgili tedavi görmeli. Ben şiddete karşıyım. Bu yaşta kendimi savunmak istemiyorum.

Evimin bahçesindeki ağacı bile kestiremem ben. Ne ile suçlandığıma bakın, gerçekten inanamıyorum. Manevi şiddet gördüm. Bunun izleri silinmiyor, kolay kolay geçmiyor"



ÖZÜR DİLEYECEK BİR ŞEY YAPMADIM

Kimseden özür dilenecek bir şey yapmadım. Bana medeniyetle nerede yanlış yaptığımı söyleseler anlarım. Gerekirse özür dilerim.”