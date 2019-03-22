Emel Sayın ve Hamdi Yasaman 22 yıl sonra bir arada

Emel Sayın, 1996-1997 yılları arasında birlikte olduğu avukat Hamdi Yasaman ile önceki akşam, yemekte buluştu.

MEKANDAN AYRI ÇIKTILAR

İkili, kahkahanın dinmediği yemeğin sonunda, mekandan ayrı ayrı çıktı.

MUHABİRLERİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDILAR

Kapıda habercilerle karşılaşınca şaşıran ve “Bir iş toplantım vardı.” diyen Emel Sayın, “Hamdi Bey ile yemekteydiniz.” denince kısa bir suskunluk yaşadı, "Arada sorar bize.” dedikten sonra oradan uzaklaştı.

"HUKUKİ BİR ŞEY VARDI"

“Eski günleri mi konuştunuz?” sorusu üzerine ise “Bambaşka bir konu vardı.” demekle yetindi. Avukat Yasaman da “Hukuki bir şey vardı." demeyi tercih etti.