Emel Yıldırım: Kalın bacaklılara tayt yakışmıyor

1993 Türkiye İkinci Güzeli 46 yaşındaki Emel Yıldırım, 2017’de modacılığa soyunup tasarım yapmaya başlamıştı. Giyim tarzıyla ve her zaman şıklığıyla dikkat çeken Yıldırım, kadınlara şık giyinmenin sırlarını verdi.

"HİÇ SPOR YAPMAMIŞLAR"

Yıldırım, zayıf ve kilolu kadınlara şıklığın sırrını şöyle özetledi: “Zayıflar; iri ve büyük desenli, kilolular ise küçük desenli kıyafetler tercih etmeli. Bazen yolda görüyorum; maşallah hiç spor yapmamış genç kızlarımız kalın kalın bacakları olduğu halde tayt giyiyor, hiç yakışmıyor.”