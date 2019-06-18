Emet’e trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde kaza meydana geldi.
Çavdarhisar istikametinden gelen Yakup Altun yönetimindeki kamyonet, Emet istikametinden Yarış köyüne gitmekte olan Ahmet Altınok yönetimindeki özel otomobil ile çarpıştı.
1 ÖLÜ 5 YARALI
Kazada, otomobil içerisinde bulunan Ali Akkul (85) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Mehmet Tuncay, Ahmet Altınok, Şuayip Uyanık, Yakup Altun, Ömer Kılıç 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan devlet hastanesine sevk edildiler.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.