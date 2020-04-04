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Emeti Nine'den jandarma ekiplerine 'kahveli' teşekkür

Muğla'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayınca ihtiyaçları için yardım isteyen 80 yaşındaki Emeti Yıldırım, kapısına kadar gelen jandarma ekiplerini kahve ikram etmeden göndermedi.

AA |
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Emeti Nine'den jandarma ekiplerine 'kahveli' teşekkür

Muğla'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olanların ihtiyaçları polis, jandarma, yerel yönetimler, AFAD ve Türk Kızılayı tarafından karşılanmaya devam ediyor.

Eczaneden markete kadar farklı pek çok ihtiyacı olanlara yardımcı olan ekipler, talep edilenleri adreslere kadar götürüyor.

Menteşe ilçesinin Yeşilyurt Mahallesi'nde yalnız yaşayan Emeti Yıldırım da ihtiyaçları karşılananlar arasında...

Emeti Nine'den jandarma ekiplerine 'kahveli' teşekkür

KAHVEYLE TEŞEKKÜR ETTİ

Siparişlerini getiren jandarma ekiplerini gördüğü için sevinen Yıldırım, kahve ikram etmeden göndermeyeceğini söyledi. Ekipten bir kadın astsubayın da yardımıyla evinin mutfağına girerek yaptığı kahveyi ikram eden Yıldırım, sohbet ettiği jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Emeti Nine'den jandarma ekiplerine 'kahveli' teşekkür

TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Yıldırım, tüm isteklerinin jandarma tarafından hızlı şekilde karşılandığını dile getirdi. Herkese evde kalmaları konusunda çağrıda bulunan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden, milletimizden, askerimizden Allah razı olsun. İnşallah bu hastalık kısa sürede biter. Allahım milletimize şifa versin." dedi.

Emeti Nine'den jandarma ekiplerine 'kahveli' teşekkür

"JANDARMA GECE GÜNDÜZ YARDIMIMA KOŞUYOR"

Geçim kaynağının olmadığını, devletin bağladığı yaşlılık aylığıyla geçindiğini anlatan Yıldırım, kaymakamlıkça ihtiyaçlarının karşılandığını aktardı. Yıldırım, jandarma ekiplerinin mahallelerine her gelişlerinde kendisini mutlaka ziyaret ettiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her şeyimizi getiriyorlar, sağ olsunlar. Eşim öleli 40 yıl oldu. İki çocuğum var ama onlar Muğla dışında. Yalnız yaşıyorum ama jandarmadaki evlatlarım bana hiç yalnızlığımı hissettirmiyor. Sürekli gelip, kontrol ediyorlar. Hiç nankör olmayalım. Jandarma, gece gündüz yardımıma koşuyor. Biz kapıdan çıkmıyoruz ancak tüm ihtiyaçlarımız görülüyor. Onlar da benim evladım."

Emeti Nine'den jandarma ekiplerine 'kahveli' teşekkür


800 CİVARINDA 65 YAŞ ÜSTÜ VAR

Muhtar Süleyman Boz da mahallelerinin yaklaşık 3 bin nüfuslu olduğunu, 800 civarında da 65 yaş üstü kişinin yaşadığını kaydetti. İleri yaştakilerin ihtiyaçlarına yetişmek için çaba sarf ettiklerini belirten Boz, en büyük yardımcılarının günün 24 saati ihtiyaçları geri çevirmeyen jandarma ekipleri olduğunu dile getirdi.

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