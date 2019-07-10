Emina Jahovic çocukları Sadettin Saran'dan uzak tutuyor

Emina Jahovic, Mustafa Sandal'la olan 10 yıllık evliliğini Haziran 2018'de bitirmiş ve bir ay sonra da gönlünü Sadettin Saran kaptırmıştı. 7 aylık aşklarına Şubat'ta nokta koyan ikili, geçen ay ilişkilerine kaldıkları yerden devam kararı almıştı.

ÇOCUKLAR ETKİLENMESİN

Jahovic, iddiaya göre kendisinden 18 yaş büyük Saran'ın barışma teklifini çocuklarıyla yeniden bir araya gelmemesi şartıyla kabul etti.

Sırp şarkıcının canı, çocuklarının bu dönemde kötü etkilenmesiyle sıkılmıştı. Jahovic, aynı sorunları yaşamamak için de barıştığı Saran'la oğullarının iletişimini kopardı.