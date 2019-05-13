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Emina Jahovic, Marko Miskovic ile görüşmeye başladı

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'in, eski aşkı Marko Miskovic ile birlikte olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi | 13.05.2019 - 10:55..
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Mustafa Sandal ile Sırp asıllı eşi Emina Jahovic, 10 yıllık evliliklerini 6 Haziran'da sona erdirdiler. Emina Jahovic daha sonra iş adamı Sadettin Saran'la yeni bir aşka yelken açmış ancak bu ilişkisini de yürütememişti. Bu olaylardan sonra Sırp şarkıcının eski aşkı Marko Miskovic'e döndüğü magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı.

GİZLİCE GÖRÜŞÜYORLAR

Bir Sırp gazetesinin iddiasına göre ünlü şarkıcı Emina Jahovic, eski sevgilisi Marko Miskovic ile tekrardan bir araya geldi. Ayrıca Emina Jahovic'in, eski sevgilisi Marko Miskovic ile gizlice görüştüğü belirtildi.

Emina Jahovic, Marko Miskovic ile görüşmeye başladı

EVLİLİĞİN EŞİĞİNDEN DÖNMÜŞTÜ

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, geçmişte Marko Miskovic ile evliliğin eşiğinden dönmüştü.

Emina Jahovic, Marko Miskovic ile görüşmeye başladı

Emina Jahovic, Marko Miskovic ile görüşmeye başladı

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