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Emina Jahovic Mustafa Sandal'a komşu oluyor

Ayrılıktan sonra aralarının açıldığı belirtilen Emina Jahovic ve Mustafa Sandal komşu oluyor. Çocuklarının babalarına yakın olabilmesi için Emina, Sandal'ın oturduğu siteye taşınıyor.

Haber Merkezi | 10.03.2019 - 17:47..
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Geçtiğimiz haziran ayında boşanan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in ayrılıktan sonra aralarının açıldığına ilişkin dedikodular ortaya çıkmıştı. Emina  Jahovic çocuklarıyla birlikte Mustafa Sandal'ın yaşadığı siteye taşıunma kararı aldı.

Emina Jahovic Mustafa Sandal'a komşu oluyor

EVİNİ KİRAYA VERİYOR

Sandal, eski eşine, iki çocuklarıyla birlikte oturması için Acarkent'teki evi vermişti. Emina, Acarkent'teki evi kiraya verip Zorlu Center'a taşınma kararı aldı. Çocuklarının okulunun Maslak'ta bulunması nedeniyle böyle bir karar alan Emina, aynı zamanda çocukları babasıyla birlikte büyüsün diye Sandal'ın Zorlu Center'da bulunan evine komşu oluyor.

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