Emina Jahovic Mustafa Sandal'a komşu oluyor

3

Vakanüvis eski dizileri yazdı

Türkiye şimdilerde tam bir “dizi çılgınlığı” yaşıyor. TRT’nin tek kanallı, hele de siyah beyazlı olduğu yıllarda ise dizilerin sayısı azdı ama hemen hepsi de belleklerde unutulmaz yer edinmişti.