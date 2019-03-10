Emina Jahovic Mustafa Sandal'a komşu oluyor

Geçtiğimiz haziran ayında boşanan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in ayrılıktan sonra aralarının açıldığına ilişkin dedikodular ortaya çıkmıştı. Emina Jahovic çocuklarıyla birlikte Mustafa Sandal'ın yaşadığı siteye taşıunma kararı aldı.
EVİNİ KİRAYA VERİYOR
Sandal, eski eşine, iki çocuklarıyla birlikte oturması için Acarkent'teki evi vermişti. Emina, Acarkent'teki evi kiraya verip Zorlu Center'a taşınma kararı aldı. Çocuklarının okulunun Maslak'ta bulunması nedeniyle böyle bir karar alan Emina, aynı zamanda çocukları babasıyla birlikte büyüsün diye Sandal'ın Zorlu Center'da bulunan evine komşu oluyor.