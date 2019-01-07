Emina Jahoviç ve Sadettin Saran barıştı

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, Sadettin Saran'dan ayrı kalamadı. Yaklaşık 20 gün önce yollarını ayırdıkları iddia edilen ikiliden Emina Jahovic, dün Sadettin Saran'la el ele fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
'ŞÜKÜR SADETTİN'E'
Sadettin Saran'ın ABD'den döner dönmez soluğu aşkının yanında alması ikilinin arasındaki krizin aşıldığını kanıtladı. Emina Jahovic'in 'Şükür' notuyla paylaştığı barışma fotoğrafı da hayranlarını sevindirdi.
KURAL BOZULDU
İlişkinin başından beri Sadettin Saran'la paylaşım yapmaktan kaçınan Emina Jahovic, barışma sonrası bu kuralını bozdu.