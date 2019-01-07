Emina Jahoviç ve Sadettin Saran barıştı

Oyuncu Ezgi Mola, Kızılay Kan Merkezi'ne giderek kök hücreyle bir hastaya donör olmak istediğini söyledi.

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının, salı akşamına kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kolayca temin edilebilen bazı yiyecekler de son derece besleyicidir ve sağlığınız için harikalar yaratabilir. 2019 diyet planınıza yeniden göz atın!

7

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler

Burak ve Mirin'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sağ bek bölgesi için 2 isim üzerinde duran yönetim, Vida'nın satılması durumunda defansa da takviye yapacak.