Emina Jahovic'i 'Yenge' hitabı güldürdü

Mustafa Sandal ile yaptığı evlilikten iki erkek çocuk sahibi olan 37 yaşındaki Emina Jahovic, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Jahovic önceki gün takipçilerinin sorularına yanıt verdi.

Sadettin Saran ile aşk yaşadığı bilinen Emina Jahovic, instagram hesabının soru sorma özelliğini kullanarak takipçilerinden kendisine sorular yöneltmelerini istedi.

"YENGE" DEDİLER

Pek çok takipçisinden yorumlar ve sorular alan Emina’ya bir takipçisi ‘Yenge’ şeklinde seslendi. Emina’nın bu çıkışa yanıtı ise ‘Kimin?’ şeklinde oldu.