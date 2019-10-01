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Emina Jahovic'i 'Yenge' hitabı güldürdü

Emina Jahovic, Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Haber Merkezi | 01.10.2019 - 07:45..
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Mustafa Sandal ile yaptığı evlilikten iki erkek çocuk sahibi olan 37 yaşındaki Emina Jahovic, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Jahovic önceki gün takipçilerinin sorularına yanıt verdi.

Emina Jahovic'i 'Yenge' hitabı güldürdü

Sadettin Saran ile aşk yaşadığı bilinen Emina Jahovic, instagram hesabının soru sorma özelliğini kullanarak takipçilerinden kendisine sorular yöneltmelerini istedi.

"YENGE" DEDİLER

Pek çok takipçisinden yorumlar ve sorular alan Emina’ya bir takipçisi ‘Yenge’ şeklinde seslendi. Emina’nın bu çıkışa yanıtı ise ‘Kimin?’ şeklinde oldu.

Emina Jahovic'i 'Yenge' hitabı güldürdü

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