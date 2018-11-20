taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3577
Euro
6.1314
Altın
1225.61
Borsa
93392.51
Gram Altın
210.685

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yazdı

Sadettin Saran'a gönlünü kaptıran Emina Jahovic, artık aşkını gizlemiyor.

Haber Merkezi | 20.11.2018 - 13:54..
  1. Haberler
  2. Magazin

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yazdı

Popçu Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'in 10 yıllık evliliği geçen haziran ayında bitti. Sırp şarkıcı, şu sıralar iş insanı Sadettin Saran ile birliktelik yaşıyor.

Aşklarını bir süre gizli yaşayan 36 yaşındaki Sırp şarkıcı, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı yorumla şaşırttı. Sportif kimliğiyle bilinen Sadettin Saran, "Siz uyurken. Saat: 7.00 fedakarlık olmadan kazanım olmaz. Na pain no gain (Acı yoksa başarı da yok)" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Şarkıcı, kendisinden 18 yaş büyük sevgilisinin paylaşımına 'Wow' yorumunda bulunarak, şaşkınlığını dile getirdi.

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yazdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Artık Pakistan'a ödeme yapmayacağız

Trump: Artık Pakistan'a ödeme yapmayacağız

73
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu

45
Stokçular soğan depolarının kapılarını kilitledi

Stokçular soğan depolarının kapılarını kilitledi

395
Benzine indirimler sürüyor

Benzine indirimler sürüyor

248
AİHM: Ketıl'ı serbest bırakın

AİHM: Ketıl'ı serbest bırakın

188
Meclis'te milletvekilleri arasında sert tartışma VİDEO

Meclis'te milletvekilleri arasında sert tartışma VİDEO

51
12 ülkeye büyükelçi atamaları

12 ülkeye büyükelçi atamaları

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir