taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5999
Euro
6.3235
Altın
1414.87
Borsa
98791.48
Gram Altın
254.657

Emina Sandal ile Sadettin Saran barıştı

Bir dargın bir barışık ilişkilerini yürüten çift, üçüncü kez bir araya gelmiş oldu.

Haber Merkezi | 04.07.2019 - 15:50..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Çocuklarının babası Mustafa Sandal ile 10 yıllık evliliğini bitiren şarkıcı Emina Jahovic, iş adamı Sadettin Saran ile ilişkiye başlamıştı.

Bir dargın bir barışık aşkını yaşayan çift, üçüncü kez barıştı.

Emina Sandal ile Sadettin Saran barıştı

GÖZLERDEN UZAK İLİŞKİ

İlişkisini bu kez gözlerden uzak yaşamak isteyen Emina Jahovic, Saran'ın evine yakın bölgelerde buluşmayı tercih ediyor.

Emina Sandal ile Sadettin Saran barıştı

GÜLLER GELDİ

Bu arada Emina Jahovic, barış çiçeğini de aldı. Kocaman bir gül paketi alan Jahovic, mutluluğunu sosyal medyada hayranlarıyla paylaştı.

Emina Sandal ile Sadettin Saran barıştı

PİŞMAN OLMUŞTU

Öte yandan Emina Jahovic, bir önceki ayrılıklarında pişmanlığını dile getirerek, "Zaten biten bir evliliğin üzerine çok çabuk yeni bir ilişkiye başlamak doğru değildi. Her şey çok hızlı gelişti. Ama artık özgür bir kadınım. Kendimi sadece işime ve çocuklarıma adadım." demişti.

Emina Sandal ile Sadettin Saran barıştı

Emina Sandal ile Sadettin Saran barıştı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Seda Güven ve Ali Güzel Bodrum tatilinde

Seda Güven ve Ali Güzel Bodrum tatilinde

158
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

202
Rusya 23 ton eriği geri yolladı

Rusya 23 ton eriği geri yolladı

235
BAE Prensi Kasimi uyuşturucu bağımlılığıyla biliniyordu

BAE Prensi Kasimi uyuşturucu bağımlılığıyla biliniyordu

190
Suudlar turist çekmek için Özgürlük Heykeli dikti

Suudlar turist çekmek için Özgürlük Heykeli dikti

277
Erdoğan-Trump görüşmesinde tartışılan not tutma karesi

Erdoğan-Trump görüşmesinde tartışılan not tutma karesi

145
TBMM'nin kiraladığı 66 aracın maliyeti

TBMM'nin kiraladığı 66 aracın maliyeti

616
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir