Emina Sandal ile Sadettin Saran barıştı

Çocuklarının babası Mustafa Sandal ile 10 yıllık evliliğini bitiren şarkıcı Emina Jahovic, iş adamı Sadettin Saran ile ilişkiye başlamıştı.

Bir dargın bir barışık aşkını yaşayan çift, üçüncü kez barıştı.

GÖZLERDEN UZAK İLİŞKİ

İlişkisini bu kez gözlerden uzak yaşamak isteyen Emina Jahovic, Saran'ın evine yakın bölgelerde buluşmayı tercih ediyor.

GÜLLER GELDİ

Bu arada Emina Jahovic, barış çiçeğini de aldı. Kocaman bir gül paketi alan Jahovic, mutluluğunu sosyal medyada hayranlarıyla paylaştı.

PİŞMAN OLMUŞTU

Öte yandan Emina Jahovic, bir önceki ayrılıklarında pişmanlığını dile getirerek, "Zaten biten bir evliliğin üzerine çok çabuk yeni bir ilişkiye başlamak doğru değildi. Her şey çok hızlı gelişti. Ama artık özgür bir kadınım. Kendimi sadece işime ve çocuklarıma adadım." demişti.