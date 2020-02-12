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Emina Jahovic ve Sadettin Saran ayrılığının nedeni

Emina Jahovic, Sadettin Saran'ın yaşam tarzının kendisine uymadığını söyledi.

Haber Merkezi | 12.02.2020 - 09:46..
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Mustafa Sandal ile olan 10 yıllık evliliğini 1.5 yıl önce bitiren Emina Jahovic, 2019 yazında Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlamıştı.

İki kez ayrılıp barışan çiftin ilişkisi, 9 ay sürdü. Ayrılıkla ilgili hiçbir açıklama yapmayan Emina Jahovic, arkadaşlarına içini dökmeye başladı.

"BANA UYMADI"

İddiaya göre Emina Jahovic, bir arkadaşının “Neden ayrıldınız? Ne kadar yakışıyordunuz...” sorusu üzerine içini döktü:

"Sadettin çok disiplinli biri. Akşam 20.00’de yatıyor, sabah 5.30’da kalkıp spora gidiyor. Bütün gün iş yerinden ayrılmıyor. Akşam sade bir yemek, sonra hemen yine uyku. Ben gezmek, eğlenmek, tatile gitmek istiyorum. Sıkıcı hayat bana uymadı.”

Emina Jahovic ve Sadettin Saran ayrılığının nedeni

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