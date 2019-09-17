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Emine Bulut, Fransa'da hatırlandı

Paris’te Louvre Müzesi’nin piramidine, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut’un adı ve “Ölmek istemiyorum” haykırışı Fransızca olarak yazıldı.

Detay Haber | 17.09.2019 - 14:26..
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Kırıkkale’de Emine Bulut (38) eski eşi tarafından 18 Ağustos’ta 10 yaşındaki kızının yanında bıçaklanarak öldürüldü.

EMİNE BULUT'U UNUTMADILAR

Emine Bulut’un son nefesinde “Ölmek istemiyorum.” diye haykırması, kendisine sarılan kızının da “Anne ne olur ölme.” diye ağlaması yürekleri dağladı. Fransa’da kadın cinayetlerini protesto eden bir grup da Emine Bulut’u unutmadı.

Emine Bulut, Fransa'da hatırlandı

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Kadın hakları savunucuları, Paris’teki ünlü Louvre Müzesi’nin piramidinin üzerine son zamanlarda öldürülen kadınların isimlerini yazıp, hikâyelerini anlatan afişler yapıştırdı. Grup, Louvre Müzesi’nin piramidine Emine Bulut’un adının yanı sıra “Ölmek istemiyorum.” haykırışını Fransızca yazdı.

Emine Bulut, Fransa'da hatırlandı

CİNAYETLERİN ARKASINDAKİ HİKAYELER

Kadın hakları savunucuları, Paris’teki sembolik binalara kadın cinayetlerini protesto eden afişler asıyorlar. Eylemin başındaki Marguerite Stern, “Bu afişlerin amacı çok basit, erkekler tarafından öldürülen kadınların hikayelerinin unutulmaması. Onların sadece birer isim veya sayı olarak hatırlanmasını istemiyoruz. Farkındalık yaratmak için bu cinayetlerin arkasındaki hikayeleri anlatmak istedik.” dedi.

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FRANSA'DA DA KADIN CİNAYETLERİNDE ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Fransa’da bu yıl 100’den fazla kadın, erkekler tarafından öldürüldü. Aile içi şiddete çözüm arayan Fransız hükümeti, sivil toplum örgütleriyle 3 ay sürecek bir çalıştay başlattı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kadın cinayetlerini ‘Femisid’ yani ‘Kadın kırımı’ olarak adlandırdı.

Emine Bulut, Fransa'da hatırlandı

Emine Bulut, Fransa'da hatırlandı

Emine Bulut, Fransa'da hatırlandı

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