Kırıkkale’de Emine Bulut’un, 10 yaşındaki kızının yanında eski kocası tarafından bir kafede öldürülmesi olayı, büyük tepkilere neden oldu.

Bu olaydan sonra Türkiye'de, kadın cinayetleriyle ilgili tartışmalar yeniden alevlendi.

Halk TV YouTube kanalı, Emine Bulut cinayetiyle ilgili vatandaşların görüşlerini almak üzere röportaj gerçekleştirdi.

Röportajda bir kadının, olayla ilgili yorumu dikkat çekti.

"ERKEKLERE ÇOK KARŞI GELDİĞİMİZ İÇİN OLUYOR"

Kendisine mikrofon uzatılan kadın, "Cinayetler çoğaldı. Allah yardımcımız olsun. Ben de bir bayan olarak, erkeklere çok karşı geldiğimiz için, biraz alttan almadığımız için, hemen boşanırım, ayağımın üstünde dururum diyerekten erkekle zıtlaşıyoruz. Cinayetler çoğalıyor. Bunun sonucu cinayet olmamalı tabii ki. İnşallah bu son olur." sözlerini sarf etti.

Emine Bulut'la ilgili tepki çeken röportaj VİDEO