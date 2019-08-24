taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.759
Euro
6.417
Altın
1527.06
Borsa
97149.04
Gram Altın
282.791

Emine Bulut'un cinayet görüntüsüne 2 gözaltı

Emine Bulut'un eski eşi tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldürülmesi olayına ilişkin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çeken kişi gözaltına alındı.

AA | 24.08.2019 - 11:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

EMİNE BULUT

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eski eşi tarafından öldürülen 38 yaşındaki Bulut'a ait olay anında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kısa sürede görüntüyü çeken kişinin 19 yaşındaki B.Y.  olduğunu tespit etti.

ARKADAŞINA GÖNDERDİ

Gözaltına alınan B.Y'nin ifadesinde, videoyu sadece arkadaşı 22 yaşındaki M.A. ile paylaştığını belirttiği, M.A'nın da videoyu izledikten hemen sonra sildiğini söylediği öğrenildi.

B.Y. ve M.A. hakkında, "soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses ve görüntüleri yetkisiz kayda alma veya nakletme" suçundan işlem yapıldı.

Fedai Varan, 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi'ndeki bir lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözleri önünde boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan Fedai Varan ise Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

GÖRÜNTÜYE YASAK GETİRİLDİ

Sosyal medya ve medya kuruluşlarında yayımlanan olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin ve yayımlanmasının kısıtlanması kararı alınmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye'de YPG/PKK siperleri yıkılıyor

Suriye'de YPG/PKK siperleri yıkılıyor

71
Erdoğan'dan Ayder'deki salıncakları hemen kaldırın talimatı

Erdoğan'dan Ayder'deki salıncakları hemen kaldırın talimatı

148
Trump'tan Çin ürünlerine vergi yükseltme kararı

Trump'tan Çin ürünlerine vergi yükseltme kararı

122
Negredo'dan nefis trivela golü

Negredo'dan nefis trivela golü

18
ABD'den YPG'ye yardıma devam

ABD'den YPG'ye yardıma devam

178
Terör örgütünün sokak çağrısı cevapsız kaldı

Terör örgütünün sokak çağrısı cevapsız kaldı

48
İzmir'deki su kesintileri vatandaşı bıktırdı

İzmir'deki su kesintileri vatandaşı bıktırdı

290
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir